Bobby-Cars flitzen wieder durch das Schöninger Bohrfeld

Mit dem Wettbewerb in Schöningen wird die diesjährige Bobby-Car-Rennsaison des Jugendfreizeitzentrums ihren Abschluss finden. Das Rennen wird am Sonntag, 18. August, in der Schöninger Straße Bohrfeld ausgetragen. Die Piste steht im Ruf, die schnellste aller Abfahrten der Rennserie zu sein. ...