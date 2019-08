A2-Unfall bei Helmstedt: Vier Verletzte – Fahrer wohl betrunken

Vier Leichtverletzte und drei ramponierte Fahrzeuge – so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht zu Dienstag auf der A2 bei Helmstedt ereignet hat. „Einer der Fahrer war vermutlich alkoholisiert“, berichtet ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf Nachfrage.

Drei Fahrzeuge krachen auf der A2 bei Helmstedt zusammen

Nach Informationen der Feuerwehr krachte es gegen 3.23 Uhr zwischen der Raststätte Lappwald und der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum. Zunächst rechneten die Wehrleute damit, dass Personen eingeklemmt sein könnten. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht. Drei Fahrzeuge waren zusammengestoßen. Der Rettungsdienst behandelte die vier Leichtverletzten. Zeugen hatten die Feuerwehr auf den Unfall aufmerksam gemacht. Zum genauen Unfallhergang und zum Sachschaden konnten weder die Feuerwehr noch die Polizei Angaben machen.

Strecke zeitweise vollständig gesperrt

Nur so viel: Zwei der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut Feuerwehr war die Strecke in Fahrtrichtung Hannover zeitweise vollständig gesperrt. Zwischen 3.50 und 5.09 Uhr leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Erst am Montag kam es in der Region zu zwei Unfällen auf der A2. Zunächst krachte ein Transporter bei Peine mit einem Lkw zusammen. Dann kollidierte ein Lasten bei Helmstedt mit der Lärmschutzwand. feu