Mackendorfer Schützen haben neue Majestäten

Mackendorf. Günther Behrens wird in auf dem Schützenfest in Mackendorf als Schützenkönig proklamiert. Bei Zeltdisco und Oktoberfest wird ausgelassen getanzt.

Mit einer großen Party begann das Schützenfest in Mackendorf – mit der Zeltdisco. Diese wurde, wie auch in den Vorjahren, von vielen auswärtigen Gästen besucht, wie es in einer Mitteilung heißt. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Am Samstag fand der große Umzug mit dem Spielmannzug Büddenstedt statt. Zudem gab es das Kinderfest und den Seniorennachmittag der Gemeinde Bahrdorf mit Kaffee und Kuchen. Am Samstagabend feierten die Mackendorfer das erste Oktoberfest der neuen Saison. Im gut besuchten Zelt wurde in zünftiger Tracht zur Musik der Band „Silver Nights“ wieder bis in den Morgen getanzt. Nach positiven Rückmeldungen der Besucher wird der Verein die Veranstaltung im nächsten Jahr wiederholen.

Am Sonntagvormittag nahmen die Gastvereine aus Bahrdorf, Rickensdorf und Saalsdorf am Festumzug und anschließendem Katerfrühstück teil, bei dem wieder „Silver Nights“ für gute Stimmung sorgte.

Bei der Proklamation der neuen Würdenträger wurde als neuer König Günther Behrens ausgerufen. Seine Begleiter sind Jörg Rosenthal und Holger Klinzmann. Königin ist Kerstin Siekmann mit den Begleiterinnen Nelli Suplit und Beate Große. Zur Kronprinzessin hat sich in diesem Jahr Sophie Voß geschossen. Sie wird von Katharina Große und Pernilla Kramer begleitet. Gästekönig ist Nils Vandrey aus Querenhorst mit den Begleitern Dieter Schulze und Peter Voß.

Jugendkönigin ist Juliane Serger. Sie wird von Anna Klinzmann und Marlene Serger begleitet. Kinderkönig wurde Laura Klinzmann. Ihre Begleiter sind Frederic Markgraf und Paul Knoche. Fahnenträger wurde erneut Tobias Herbst, er wird von Oliver Schulze und Patrick Suplit begleitet. red