Grafhorster Kinder wechseln in die Jugendwehr

Drei Kinder aus der Kinderfeuerwehr wurden feierlich in die Jugendfeuerwehr übergeben. Ein Kind geht in die Jugendfeuerwehr nach Danndorf und zwei Kinder in die Jugendfeuerwehr nach Grafhorst, teilt die Wehr mit.

Dabei mussten die Kinder als Zeichen der Übernahme einen Schlauch von Kinderfeuerwehrwartin Wiebke Mommertz und ihrer Stellvertreterin Cindy Höft aus ausrollen und den Schlauch dann bei dem Jugendfeuerwehrwart Sascha Höft und seinem Stellvertreter Mirko Wogatzki an einem Strahlrohr ankuppeln. Anschließend bekamen die Kinder ihre neue Uniform der Jugendfeuerwehr.

Jugendfeuerwehrwart Mario Schlüter aus Danndorf übernahm sein neues Jugendfeuerwehr-Mitglied nach der gleichen Prozedur. Ortsbrandmeister David Kroll verabschiedete die Kinder und wünschte ihnen in der Jugendfeuerwehr viel Spaß.