Schaumparty zum Abschluss der Saison im Freibad Grasleben

Von der Bühne aus sorgte das DJ-Team Stefan und René für die passende Musik- und Lichtshow. Organisiert wird die Sause am Beckenrand traditionell vom Förderverein des Freibades. Bleibt am Ende des Kassensturzes noch Geld über, soll dieses in das Freibad investiert werden. Größter Traum der Förderer...