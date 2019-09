Mann wirft mit Flaschen in einem Helmstedter Discounter

Zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung ist es am Donnerstagnachmittag in einem Discounter in der Neumärker Straße in Helmstedt gekommen. Laut Polizeiangaben betrat gegen 15.40 Uhr ein 52-jähriger Helmstedter den Lebensmittelmarkt. Er begab sich zu den Spirituosenregalen und begann ohne Vorwarnung gefüllte Flaschen in Richtung des Kassenbereichs zu werfen.

Personal überwältigt Täter

Bei der Aktion habe sich niemand verletzt. Das Personal konnte den Täter überwältigen und der Polizei übergeben. Diese ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugen melden sich unter (05351) 5210.