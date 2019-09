Amino in Frellstedt eröffnet sein Innovationszentrum

Großes Aufgebot in Frellstedt am Mittwochvormittag: Zur feierlichen Eröffnung von Aminos neuem Innovationszentrum „Aminovation“, kamen die Gäste auch aus internationalen Gefilden. Etwa aus Schweden oder Südkorea, wie Amino-Geschäftsführer Lutz Thomas in seiner Begrüßung benannte. Nur ein Aspekt, an...