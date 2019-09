Baumfällungen im Friedwald Elm: Wege werden gesperrt

Um den Friedwald Elm weiter begehbar zu halten und die Bestattungen zu ermöglichen, müssten nun Maßnahmen zur Verkehrssicherung ergriffen werden.

In den nächsten Wochen soll mit den entsprechenden Arbeiten in dem Wald begonnen werden“, kündigt Andreas Möhring, Betriebsdezernent des Niedersächsischen Forstamts Wolfenbüttel, an. „Um die betroffenen Bäume sicher fällen zu können, müssen wir zeitweise einige Bereiche des Waldes sperren. Es kann in dieser Zeit auch zur Beeinträchtigung der Waldwege kommen. Wir werden diese nach den Arbeiten wieder instandsetzen.“

Die Niedersächsischen Landesforsten und die Friedwald GmbH stünden während der Verkehrssicherungsmaßnahme in engem Austausch. Die Niedersächsischen Landesforsten bitten alle Friedwald-Besucher um Verständnis für die zeitweisen Flächen- und Wegesperrungen. „Bitte beachten Sie die Absperrungen, sie dienen Ihrer eigenen Sicherheit“, appelliert Betriebsdezernent Andreas Möhring.