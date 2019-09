Stehende Ovationen in Essenrode für den scheidenden Pastor

Niemals geht man so ganz. Diese Textzeile aus einem Lied von Trude Herr drückt aus, was am Sonntag in der St.-Johannes-Kirche zu Essenrode passierte. Pastor Christoph Pauer wurde nach 35 Dienstjahren im Nordkreisdorf feierlich entpflichtet und damit in den pastoralen Ruhestand geschickt. Dennoch...