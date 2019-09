Helmstedt – Drei Brände in einer Nacht, 19 Menschen gerettet

In diesem Haus in der Heinrich-Kremp-Straße in Helmstedt ist einer der insgesamt drei Kellerbrände ausgebrochen.

Helmstedt. Drei Kellerbrände in Mehrfamilienhäusern mussten die Feuerwehren aus Helmstedt und Umgebung in der Nacht zu Freitag in kurzer Zeit bekämpfen.

Bei dem dramatischen und wegen der Häufung auffälligen Geschehen in der Heinrich-Kremp-Straße, im Dammgarten und im Pastorenweg retteten die Brandschützer insgesamt 19 Menschen aus den betroffenen Gebäuden. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um Brandstiftungen handeln könnte. Die Brandorte sind nicht sehr weit voneinander entfernt, in allen drei Fällen brach das Feuer in Kellerräumen von Mehrfamilienhäusern aus.

Der erste Alarm ging um 23.57 Uhr ein, betroffen war ein größeres Wohngebäude in der Heinrich-Kremp-Straße. Es wurden acht Personen aus dem Gebäude gerettet und anschließend durch den Rettungsdienst versorgt. „Das Feuer brach in einem Kellerraum aus, durch die starke Rauchentwicklung war der Fluchtweg über das Treppenhaus versperrt“, berichtete der Sprecher der Helmstedter Feuerwehr, Alexander Weis, in der Nacht. „Mehrere Kräfte unter Atemschutz stießen zur Menschenrettung sowie zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Umgehend wurden die Feuerwehren aus Emmerstedt, Barmke sowie der Löschzug Grasleben alarmiert.“

Personenrettung beim Feuer im Dammgarten in Helmstedt. Foto: Feuerwehr Grasleben

Das Feuer konnte laut Weis zügig durch einen Trupp abgelöscht werden, der Brandschutt wurde anschließend aus dem Keller transportiert. Zum Schluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Bereits um 0.29 Uhr schrillten die Alarmsirenen erneut. Im Dammgarten war ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus ein Kellerbrand ausgebrochen. Zwei Menschen wurden aus dem Gebäude gerettet. Das Einsatzgeschehen ähnelte dem vorangegangen. Der Fluchtweg über das Treppenhaus war laut Weis durch die Rauchentwicklung versperrt. „Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung“, berichtete der Feuerwehrsprecher. Erneut kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Zwei Personen brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Um 2.06 Uhr wurde schließlich noch ein Feuer gemeldet, diesmal brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses im Pastorenweg. „Es gab eine starke Rauchentwicklung im gesamten Gebäude“, teilte der Feuerwehrsprecher mit. Sechs Personen seien aus dem Gebäude gerettet und vom Rettungsdienst behandelt worden. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekamen das Feuer rasch in den Griff. Das Haus musste mit einem Hochleistungslüfter belüftet werden.

Der Einsatz im Pastorenweg in Helmstedt. Foto: FFW Grasleben

Zusätzlich wurde der Löschzug Königslutter alarmiert, um am Feuerwehrhaus an der Nordstraße in Helmstedt in Bereitstellung zu gehen. Die Feuerwehren arbeiteten die zum Teil parallel laufenden Einsätze ab. „Bei allen drei Einsätzen wurden die Personen über tragbare Leitern und über die Drehleiter aus Helmstedt oder mit Hilfe des Gelenkmastes aus Grasleben gerettet“, erklärte Alexander Weis. Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrkräfte aus Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben und Königslutter sowie von der Kreisfeuerwehr. Kreisbrandmeister Olaf Kapke und der stellvertretende Abschnittsleiter Nord, Maik Wermuth, waren vor Ort. „Trotz der schwierigen Einsatzsituation, bei dem aus dem laufenden Einsatz heraus die Einsatzkräfte zum nächsten Alarm fahren mussten, wurden keine Personen ernsthaft verletzt und größerer Schaden konnte abgewehrt werden“, zog Weis eine erste Bilanz der Brandnacht.

Die drei Einsatzstellen wurden der Polizei übergeben. Die Ermittler müssen nun klären, ob Brandstifter am Werk gewesen sind, da sich die drei Vorfälle sehr ähneln.