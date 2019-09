Schöningen: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Um 03.05 Uhr wurde der Löschzug der Ortsfeuerwehr Schöningen zu einem Feuer in Schöningen alarmiert. In der Saarstraße meldete die Polizei einen ausgelösten Rauchmelder und eine Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

In der Nacht zu Sonntag hat es in der Saarstraße in Schöningen in einem Mehrfamilienhaus den Verdacht auf ein Feuer gegeben. Wie Kirsten Fricke, Pressesprecherin der Feuerwehr Schöningen, mitteilte, wurde der Löschzug der Ortsfeuerwehr Schöningen um 3 Uhr zu einem Feuer in Schöningen alarmiert. In der Saarstraße meldete die Polizei einen ausgelösten Rauchmelder und eine Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Die Feuerwehr rückte unter Atemschutz vor

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in das Gebäude vor. Vorsorglich wurden sechs Personen aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Aus der verrauchten Wohnung wurden eine Person sowie ein Hund gerettet. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben.

Brandursache war angebranntes Essen

Als Ursache für die Rauchentwicklung stellte sich angebranntes Essen in der Küche heraus. Das Gebäude wurde anschließend mittels Hochleistungslüfter belüftet. Einsatzende war gegen 4 Uhr. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen und die Polizei.