Flechtorfer sehnen sich nach Bayern und feiern Oktoberfest

Seit dem 21. September läuft das weltgrößte Volksfest, das Oktoberfest in München. Doch um das Oktoberfest-Flair zu erleben, muss man nicht unbedingt in die bayerische Hauptstadt fahren. Seit einigen Jahren wird zur Herbstzeit im Flechtorfer Sportheim an der Raiffeisenallee in abgespeckter Form...