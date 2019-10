Café am Markt in Königslutter feiert Neueröffnung

Eigentlich ist am Mittwoch alles wie immer, im Café am Markt in Königslutter. Aber irgendwie doch anders. Am Vormittag ist kaum ein Durchkommen im Geschäft, denn der neue Inhaber Andreas Pabst hat zur Feier anlässlich seiner offiziellen Geschäftsübernahme eingeladen. Seit dem 1. Oktober ist das...