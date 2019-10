Flechtorf. Die Hausbesitzer aus Flechtorf waren neun Tage nicht daheim. Das nutzten Einbrecher aus und stiegen in das Haus ein.

Einbrecher nutzen Abwesenheit von Hausbesitzern in Flechtorf aus

Die gut neuntägige Abwesenheit der Hausbesitzer haben Unbekannte ausgenutzt, um in deren Domizil in der Straße Immelaagsberg einzubrechen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen Schmuck und Uhren in noch genau festzustellendem Wert, teilt die Polizei mit. Die genaue Tatzeit lag zwischen Freitagmorgenm, 27. September, 10 Uhr und Sonntagabend, 6. Oktober, 19.30 Uhr.

Einbrecher steigen durchs Fenster ein

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter unbemerkt auf das Grundstück und versuchten zunächst ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Nachdem sie hier scheiterten, waren sie bei einem weiteren Fenster an der Gebäuderückseite erfolgreicher und stiegen durch dieses ins Innere des Gebäudes ein.

Polizei hofft auf Zeugen

Anschließend betraten und durchsuchten sie gründlich jedes Zimmer und erbeuteten Schmuck und Uhren. Danach verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens.

Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft auf Zeugen des Einbruchs. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 entgegen.