Die BI gegen Straßenausbaubeiträge in Danndorf wird aktiv

Das Interesse war groß. 115 Menschen kamen nach Zählungen der Initiatoren zur Gründungsveranstaltung der neuen Bürgerinitiative gegen Straßenausbaubeiträge (Strabs) in Danndorf. So viele waren es, dass die Versammlung vom Kulturtreff in den Saal des Kulturzentrums verlegt werden musste. Eingeladen hatten Thomas Fricke, Martin Lütge, Klaus Peter Köhn und Janco Pessel. Sie bekamen ein klares Votum: Die Bürgerinitiative (BI) ist gegründet...