Offener Brief von Strabs-Gegnern an den Landrat

Die Bürgerinitiative gegen Straßenausbaubeiträge in Velpke hat einen offenen Brief an Landrat Gerhard Radeck verfasst. Darin bitten die Mitglieder der Initiative den ersten Mann im Landkreis um Hilfe bei ihrem Protest. Der richtet sich im Kern gegen die den Ausbaubeiträgen zugrundeliegende Satzung,...