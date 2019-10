Hund getötet – Polizei Helmstedt reagiert auf Vorwürfe

Der Fall des herrenlos herumirrenden Hundes, der am Sonntag von einem Polizisten nahe der Bahnlinie am Elz-Rand per Schusswaffe zur Strecke gebracht wurde, hat die Gemüter einiger Bürger erhitzt. Im Internet erheben sie Vorwürfe gegen die Polizei, sprechen sogar von Schießwut und Faulheit der Beamten. Das Kommissariat Helmstedt hat dazu am Montag auf seiner Facebook-Seite Stellung bezogen – und eine sachliche Diskussion angemahnt. Einige Äußerungen von Usern gingen eindeutig zu weit und strafrechtlich relevante Aussagen würden zu Ermittlungsverfahren führen.

In der Stellungnahme erläutert die Polizei die Gründe für das Erschießen des etwa 50 Kilogramm schweren Tieres, das zuvor mehrfach den Verkehr auf der B1 gefährdet habe. Als sich der anatolische Hirtenhund der B 244 genähert habe, sei von der Schusswaffe Gebrauch gemacht worden, „um größeren Schaden von Verkehrsteilnehmern abzuwenden“. Institutionen, die das Tier hätten betäuben können, seien kontaktiert worden – an einem Sonntag ohne Erfolg.

Wem der Hund gehörte, ist nach wie vor nicht bekannt. Das Tier sei nicht gechipt gewesen, so ein Polizeisprecher. Vermutlich sei es an der A2 ausgesetzt worden.