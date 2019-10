Autodiebe stehlen Auto mit Keyless-Go-System in Grasleben

In der Nacht zum Dienstag wurde in Grasleben von unbekannten Tätern ein Audi A5 entwendet. Das in graumetallic lackierte Fahrzeug stand über Nacht in der Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks in der Straße Hoppegarten.

Audi war mit Keyless-Go-System ausgestattet

Der Besitzer hatte seinen 55.000 Euro teuren Audi am Montagabend gegen 22 Uhr abgestellt und um 8 Uhr schließlich den Diebstahl bemerkt. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug mit einem so genannten Keyless-Go-System ausgestattet. Bei dieser Methode besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Autoschlüssels zu starten.

Diese technische Funkverbindung zwischen Auto und Schlüssel nutzen professionelle Fahrzeugdiebe für ihre Zwecke. Zeugen melden sich unter (05351) 5210.