Projekt „Wildnis wagen“ im Schöninger Tagebau kommt voran

Königslutter. Die Stiftung Naturlandschaft in Königslutter lässt eine Studie zur Machbarkeit des Projekts „Wildnis wagen“ erstellen.

Wann immer im Landkreis Helmstedt über den Strukturwandel nach dem Braunkohle-Abbau, die Nachnutzung des Tagebau-Südfelds bei Schöningen oder das Paläon diskutiert wird, wird „Wildnis wagen“ als mögliches Zukunftsprojekt genannt.

Die Vision von Senckenberg-Wissenschaftler Dr. Jordi Serangeli und Karl-Friedrich Weber, Präsident der Stiftung Naturlandschaft, die sich dafür einsetzen, Europa ein Stück Natur zurückzugeben, in dem das rund 500 Hektar große Areal des Tagebau-Südfeldes weitgehend sich selbst überlassen wird und als Lebensraum für einige ursprüngliche Tierarten dienen soll, ist einer möglichen Realisierung einen ersten Schritt näher gekommen. Im Rahmen des Leader-Förderprogramms hat das Amt für regionale Landesentwicklung den Antrag der in Königslutter ansässigen Stiftung Naturlandschaft bewilligt, und 36.000 Euro für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie bewilligt.

„Zusammen mit einem Eigenanteil unserer Stiftung in Höhe von 15.000 Euro und weiteren kleineren Zuwendungen stehen uns dafür nun 60.000 Euro zur Verfügung“, erklärt Stiftungspräsident Karl-Friedrich Weber. Bis Mitte 2021 soll die Studie vorliegen und Auskunft geben, ob und wie die Vision zur Realität werden kann.

„Geklärt werden sollen mit der Studie zunächst wesentliche Grundlagen“, erläutert Stiftungs-Geschäftsführer Marc Böhles: Welche bergrechtlichen Grundlagen bestehen für eine Folgenutzung des Areals und was bedeuten diese für Projektbeteiligte wie Bergamt, Eigentümer und den späteren Betreiber. Ebenso soll eine Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes der Natur im Tagebaugebiet erfolgen. „Welche Pflanzen und Tierarten gibt es dort bereits und welche Entwicklungsmöglichkeiten bietet das Areal für sie“, konkretisiert Weber. Auch Klarheit über die geologischen und hydrologischen Bedingungen vor Ort soll die Studie bringen. Diese Erkenntnisse soll die Studien dann zu einem Basiskonzept zusammenführen, das Aspekte wie Bildung, Tourismus und Landschaftsgestaltung berücksichtigt sowie Aussagen zur Wirtschaftlichkeit dieser Art der Nachnutzung macht und deren langfristige Tragfähigkeit bewertet.

„Parallel zu dieser Studie haben wir bereits eine wissenschaftliche Begleitgruppe ins Leben rufen, die uns unabhängig von der Studie berät“, berichtet Weber. Ihr gehören neben Ökologen und Historikern auch Praktiker aus der Landwirtschaft oder Professorin Brigitte Urban von der Leuphana Universität Lüneburg an.

Bei aller Freude über die große Resonanz, die das „Wildnis wagen“- Projekt in den aktuellen Strukturwandel-Debatten erfährt, macht Weber jedoch klar deutlich: „Für uns ist es in erster Linie ein Naturschutz- und Wissenschafts-Vorhaben, getragen von der Leitidee des Bundes, zwei Prozent der Landesfläche zur Wildnis werden zu lassen.“ Touristische Aspekte stünden dabei definitiv nicht im Vordergrund. Deshalb sei es laut Weber auch viel zu früh, schon jetzt darüber nachzudenken, wer dafür möglicherweise als Träger oder Betreiber in Frage kommen könnte. Das gelte auch für die Stiftung Naturlandschaft des BUND Niedersachsen als Initiator: „Nach jetzigem Stand machen wir es nicht“, sagt Weber und plädiert dafür, zunächst erst einmal das Ergebnis der Studie abzuwarten.

Bis dahin, so Weber, werde „Wildnis wagen“ ohnehin fortschreiten: „Denn die Natur im Tagebau macht schon jetzt alles von selbst und wächst. Dafür braucht sie nicht mal eine Machbarkeitsstudie.“