Polizei Königslutter sucht geschädigte Fahrerin

Die Polizei Königslutter sucht eine noch unbekannte Autofahrerin, deren Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Neuen Straße in Königslutter von einem 20 Jahre alten Passanten durch einen Tritt vermutlich beschädigt wurde. Durch Zeugenangaben war es den Beamten, die schnell zur Stelle...