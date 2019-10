Landwirte protestieren weiter – Mahnfeuer in Querenhorst

Die Landwirte lassen nicht locker. Einen Tag nach den landesweiten Treckerkorsos und Demonstrationen der Bauern gegen die Agrarpolitik hat das Niedersächsische Landvolk im Braunschweiger Land eine nächste Protestaktion angekündigt. Am kommenden Montag soll auf einem Acker in Querenhorst ein Mahnfeuer angezündet werden. Start ist um 18 Uhr. Der Protest am Dienstag in Hannover, Oldenburg und anderswo war Teil eines bundesweiten...