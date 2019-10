Vier Fahrräder für die Gauß-Oberschule in Velpke

Die Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule in Velpke besitzt nun vier eigene Fahrräder für die Ausbildung der Kinder in den fünften und sechsten Klassen. In Empfang nahmen die Räder Torge (11), Schulleiterin Ulla Nolte, Vivien (10), Gina (11), Fachlehrerin Klara Hantisch und Adrian (12). Die Räder kommen vom Fachhändler Martin Streibel (hinten).