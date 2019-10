Schöningens Bürgermeisterkandidat Malte Schneider im Porträt

Der Blick aus dem Wintergarten von Malte Schneiders Haus in Hoiersdorf gewährt einen weiten Blick in den Südkreis und erklärt ohne viel Worte, warum sich der 35-Jährige Rechtsanwalt mit seiner Familie nach Studium in Greifswald und Referendariat in Braunschweig für die Rückkehr in den Heimatort entschied.