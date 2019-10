In einer freundschaftlichen Atmosphäre den Ernstfall proben, ist das Ziel des DLRG-Luttercups.

Königslutter. Bei dieser Veranstaltung am 16. November geht es darum, spielerisch den Ernstfall zu proben. Eine Anmeldung ist bis zum 1. November möglich.

DLRG Königslutter veranstaltet Lutter-Cup in Lutterwelle

Im Hallenbad Lutterwelle findet am Samstag, 16. November, ab 9.30 Uhr der Freundschaftswettkampf Lutter-Cup statt.

Die Wettkampfrichterbesprechung und Mannschaftsführerbesprechung ist für 9.45 Uhr geplant, zeitgleich mit dem Einschwimmen. Der erste Start ist für 10.15 Uhr vorgesehen, das Ende des Wettkampfes für 12.30 Uhr. Die Siegerehrung findet um 14 Uhr statt. Das After-Swim-Chillout im Vereinsheim der Ortsgruppe Königslutter findet ab 15 Uhr statt.

Interessierte melden sich und ihre Mannschaft bis zum 1. November über die Ortsgruppe formlos per Mail unter lisa.hoehnel@koenigslutter.dlrg.de an. Der Mannschaftsführer muss die Einverständniserklärung der Eltern haben, wenn minderjährige Schwimmer starten wollen. Zum Wettkampftag muss die unterschriebene Anmeldung zu Beginn des Wettkampfes ausgedruckt im Wettkampfbüro abgegeben werden. Pro Mannschaft wird ein Unkostenbeitrag von 25 Euro erhoben. Stellt eine Ortsgruppe mehr als zwei Mannschaften, so zahlen alle weiteren Mannschaften nur noch 15 Euro Startgebühr. Die Startgebühr muss auch gezahlt werden, wenn die Mannschaft nicht antritt oder nach dem 1. November abgemeldet wird, schreibt die DLRG.

Sollte ein Schwimmer erkrankt sein, kann die Mannschaft auch mit drei Schwimmern antreten und eine Person doppelt schwimmen.

Geschwommen wird auf vier Bahnen á 25 Metern mit Startblock auf einer Seite. Puppenaufnahme bei 1,80 Meter Tiefe. Das Bad darf nur in schwimmbadüblicher Kleidung betreten. Im Schwimmbad sind keine Glasflaschen erlaubt. Für Zuschauer steht die Cafeteria zur Verfügung.

Beim Mannschaftswettkampf bilden vier bis fünf Personen einer Altersklasse eine Mannschaft. Jede Ortsgruppe hat mindestens einen Kampfrichter mit Stoppuhr zu stellen. Der Kampfrichter sollte laut DLRG bitte ein weißes T-Shirt anziehen. Das Material, also Puppen, Hindernisse und Gurtretter werden gestellt. Die Flossen sollte jeder Teilnehmer selbst mitbringen. Die Altersklasse richtet sich nach dem ältesten Schwimmer der Mannschaft. Es können auch jüngere Teilnehmer eine Altersklasse hochgestuft werden um eine Mannschaft zu vervollständigen. Es wird nicht das Geburtsdatum, sondern das tatsächliche Alter am Wettkampftag berücksichtigt.