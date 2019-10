Neueinsteiger für Rettungsdienst im Kreis Helmstedt

Helmstedt. Marcel Pabst will Notfallsanitäter im kreiseigenen Rettungsdienst werden. Gerade hat er seine dreijährige Ausbildung begonnen.

Marcel Pabst hat die Ausbildung zum Notfallsanitäter aufgenommen, wie der Landkreis Helmstedt mitteilt. Gleich zu Beginn fand der erste Theorieblock im Malteser-Bildungszentrum „Crux Alba“ in Magdeburg statt. Es schließt sich nun der erste praktische Abschnitt im Rettungsdienst des Landkreises Helmstedt an, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Landrat Gerhard Radeck begrüßte Pabst mit dem Leiter des Rettungsdienstes, Thomas Wächter, und der Ausbildungsbeauftragten Henrike Hecht. Ebenso nahmen der Praxisanleiter Jan Petersen sowie die Notfallsanitäter Marc Kay und Jonas Scharnowski den neuen Auszubildenden in Empfang.

Der Beruf des Notfallsanitäters / der Notfallsanitäterin wurde in Deutschland mit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes 2014 eingeführt und hat den Beruf des Rettungsassistenten abgelöst. Bereits zwei Jahre später habe der Landkreis Helmstedt erstmalig die dreijährige Ausbildung angeboten. Marc Kay und Jonas Scharnowski gehören zum ersten Einstellungsjahrgang und haben im Juli 2019 die Ausbildung abgeschlossen. Sie wurden in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen und sind nun als Notfallsanitäter für den Landkreis Helmstedt im Einsatz.

Während der Ausbildung werden die Nachwuchskräfte unter anderem von Mitarbeitern begleitet, die die Ergänzungsprüfung zum Notfallsanitäter sowie zusätzlich eine Fortbildung zum Praxisanleiter absolviert haben. Darüber hinaus sammeln die Auszubildenden weitere Erfahrungen in Praktika an der Helios-Klinik St. Marienberg.

Der Lehrplan sieht schon im ersten Ausbildungsjahr die Qualifikation zum Rettungssanitäter vor. Ebenso ist der Erwerb des Führerscheins der Klasse C 1 vorgesehen, so dass die Auszubildenden bereits im zweiten Ausbildungsjahr sowohl den Rettungswagen fahren als auch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes kompetent unterstützen können.

Landrat Gerhard Radeck wünschte Marcel Pabst laut der Mitteilung einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt und stellte im Rahmen der Begrüßung auch das neue Notarzteinsatzfahrzeug des Landkreises Helmstedt vor. Dieses ergänze den Fuhrpark des Rettungsdienstes und habe wie die bereits vorhandenen Fahrzeuge ein modernes sowie auffälliges Design, das durch zusätzliche Leuchtstreifen zur besseren Sichtbarkeit und somit zur verbesserten Sicherheit bei Einsätzen beitrage.