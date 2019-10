Helmstedter Stadtführerinnen auf den Spuren jüdischen Lebens

Die 15 Stolpersteine, die im Stadtgebiet Helmstedt und in Emmerstedt an die verschleppten und später in Konzentrationslagern des Nazi-Regimes umgekommenen Opfer erinnern, sind Thema einer Broschüre, die von der Stadtverwaltung herausgegeben wird. Ebenso völlig neu konzipiert ist ein Stadtrundgang, der sich mit den Spuren jüdischen Lebens in Helmstedt beschäftigt. Erarbeitet wurde diese Tour in der Helmstedter Innenstadt durch Susanne...