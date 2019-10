Helmstedter Künstlerin arbeitet mit Krebspatienten

Barmke. Mit der Künstlerin Julia Wally Wagner können in deren Atelier in Barmke Krebsbetroffene die Welt des Modellierens entdecken.

In der Veranstaltungsreihe „Diagnose Krebs: Begegnungen und Gespräche“ können Krebsbetroffene und deren Angehörige die Welt des Modellierens entdecken und sich selbst ausprobieren. Dazu laden der DRK-Kreisverband und der Hospizverein aus Helmstedt am Mittwoch, 6. November, ab 16 Uhr in das Atelier von Julia Wally Wagner nach Barmke ein.

In der Arbeit von Julia Wally Wagner steht laut einer Mitteilung die Kunst im ständigen Wechsel des Ausdrucks. Vielfalt der Möglichkeiten, Lebendigkeit des Prozesses: aufnehmen, ausarbeiten, verfolgen und verwerfen. Anfangs beschränkt auf die Malerei, kam 2000 das plastische Gestalten hinzu. Hier experimentiert Wagner mit Pappmaché und in der Weiterentwicklung mit gehärteten Stoffen und Metallen bis hin zum Schweißen von Schrottgegenständen.

Während des Modellierens geht es auch um eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Diagnose Krebs und mit sich selbst. „Wir möchten Menschen mit der Diagnose Krebs, deren Zugehörige und alle, die im Umfeld mit Krebspatienten zu tun haben, erreichen“, erläutert Janine Rohkamp vom Hospizverein Helmstedt die Zielsetzung der Veranstaltungsreihe. Die kreative Veranstaltung bildet den Abschluss einer Reihe mit vier ganz unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Für 2020 ist eine Fortsetzung mit zwei weiteren Veranstaltungen geplant.

Gefördert wurde die Veranstaltungsreihe durch „Das goldene Herz 2018“, die jährliche Weihnachtsspendenaktion der Braunschweiger Zeitung gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Braunschweig. Zeitungsleserinnen und -leser beteiligen sich seit 2001 an der Spendenaktion, aber auch Schulklassen, Vereine und Unternehmen haben sich engagiert.

Die Teilnahme am 6. November ist kostenlos, für Tee und Kekse ist gesorgt, warme Arbeitskleidung wird empfohlen. Eine Anmeldung bei Elke Menzel-Schäfer, Telefon (05351) 585825, E-Mail elke.menzel-schaefer@drk-kv-he.de, erleichtert die Organisation. Weitere Informationen unter www.drk-helmstedt.de und www.hospizarbeit-helmstedt.de. red