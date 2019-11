Helmstedt. In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei Fahrzeuge der Marke Ford entwendet. Gesamtschaden: rund 56.000 Euro.

Diebe stehlen in Helmstedt zwei Autos der Marke Ford

Ein weißer Ford Kuga stand nach Polizeiangaben auf der Heinrich-Kremp-Straße, ein schwarzer Ford Edge in der Garageneinfahrt eines Privatgrundstücks an der Chardstraße. Der SUV, so die Polizei, habe als Besonderheit auf der Frontscheibe einen etwa 30 Zentimeter langen Riss. Während der Edge nach 21.45 Uhr entwendet wurde, erstreckt sich die Tatzeit bei dem Kuga auf den Zeitraum von 3 bis

7 Uhr.

Hinweise: (05351)5210.