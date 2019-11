Ein prägendes Gesicht verlässt die Burg Warberg

Eine Ära geht zu Ende. Ohne Zweifel ein Satz, der im Fall von Peter Rautenschlein geschrieben werden darf. Nur noch wenige Tage wird er Vorstandsvorsitzender der Bundeslehranstalt Burg Warberg sein und gibt damit sein Amt nach 28 Jahren ab. Und das in einem bewegten Jahr. Denn nach einem neuen Hoteldirektor und einem neuen Geschäftsführer wird es in gut zwei Wochen also auch für den Verein eine neue Spitze geben. Wer ihm nachfolgen...