Mit Fragen zu Helmstedt durch den Advent

Eine besondere Freude in der Vorweihnachtszeit möchte die Stadt Helmstedt mit dem erstmalig für diesen Advent aufgelegten Rätsel-Adventskalender machen. „Dieser Adventskalender hält an 24 Tagen Fragen rund um unsere Stadt Helmstedt bereit“, erklärt Ina Goschnick von der Tourist-Info im Bürgerbüro der Stadt Helmstedt in einer Pressemitteilung. Alle, die sich diesen Kalender kaufen, erfahren damit im Laufe des Advents Wissenswertes über Helmstedt.

Die Antwort auf die jeweils gestellte Frage erhält man hinter dem Türchen des Folgetages. Interessantes zur Geschichte der Stadt Helmstedt sowie über Besichtigungs- und Ausflugsmöglichkeiten in der Stadt und Region findet man auf der Rückseite des Adventskalenders. Wer genau liest, findet dort vielleicht auch die ein oder andere Beantwortung einer Frage, die im Kalender gestellt wird. Besonders spannend wird das tägliche Rätselraten durch einen Überraschungs-Gutschein, der sich hinter einem Türchen in jedem Adventskalender versteckt. Der Rätsel-Adventskalender kann ab sofort im Bürgerbüro der Stadt Helmstedt für fünf Euro erworben werden.