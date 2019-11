Alkohol und Drogen bei Polizeikontrollen im Kreis Helmstedt

Die Polizei hat im Landkreis Helmstedt hat bei Verkehrskontrollen am Donnerstag unter anderem mehrere Alkohol- und Drogenverstöße festgestellt.

Bei Schwerpunktkontrollen im Landkreis Helmstedt wurden im Laufe des Donnerstagnachmittags rund 150 Fahrzeugführer überprüft. Wie die Polizei mitteilt, ergaben sich dabei in fünf Fällen der Verdacht auf Leistungsmissbrauch, sieben Mindestlohn- und zehn Sozialversicherungsbeitragsverstöße sowie zwei illegale Aufenthalte.

Bei den Kontrollen an der B1 im Bereich Magdeburger Warte wurde zudem ein 56-jähriger Passat-Fahrer aus Bad Salzdetfurth aus dem Verkehr gezogen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe in der Helmstedter Klinik entnommen, da ein Drogenschnelltest positiv auf THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten, verlief. Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich muss er sich wegen Drogenbesitz verantworten.

Während der Überprüfungen in Velpke wurde laut Polizei eine 25-jährige Fiat-Fahrerin aus der Samtgemeinde Velpke angehalten, die keine Fahrerlaubnis besaß. Auch bei der 25-Jährigen fiel ein THC-Test positiv aus. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verantworten musste sich laut Polizei auch der 21-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der mit seinem Fahrzeug unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen war und erst seit Juni im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,18 Promille.