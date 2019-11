Weihnachtsmärkte in Lehre laden zum Bummeln ein

Auch in der Gemeinde Lehre gehören im Advent die gemütlichen Weihnachtsmärkte einfach dazu. In den Ortschaften werden wieder kleine Märkte angeboten, die auf das Fest einstimmen sollen. 30. November, 16 bis 21 Uhr, Essenrode: Die Dorfgemeinschaft in Essenrode lädt unter Federführung des...