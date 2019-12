Zwei Autos krachen bei Klein Twülpstedt frontal zusammen

Zwei Verletzte und zwei Autos mit Totalschaden – so lautet die Bilanz nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend ereignet hat. Wie die Feuerwehr am Freitag berichtet, kam es gegen 21.26 Uhr auf der K39 zwischen Klein Twülpstedt und Meinkot am Abzweig nach Papenrode zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW.

Golf-Fahrer kann nicht mehr bremsen: Pkw krachen auf der K39 frontal zusammen

Die Autos wurden bei dem Unfall auf der K39 zwischen Klein Twülpstedt und Meinkot schwer beschädigt. Foto: Feuerwehr Velpke

Demnach war eine Mercedes-Fahrerin auf der K39 in Richtung Meinkot unterwegs, als der Fahrer eines VW Golf aus dem Abzweig Papenrode kam. „Aus bislang ungeklärtem Grund konnte der Fahrer nicht mehr bremsen“, sagt Mirko Wogatzki, Pressesprecher Samtgemeinde Velpke. Der Golf und der Mercedes krachten frontal aufeinander.

Unfallbeteiligte mussten ins Krankenhaus

Die Fahrerin und der Fahrer waren laut Feuerwehr nicht in ihren demolierten Fahrzeugen eingeklemmt. Der Rettungsdienst konnte sie schnell versorgen und brachte die Verletzten anschließend ins Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Feuerwehr noch nicht sagen. An den Autos entstand Totalschaden. feu