Marlon saust am schnellsten die Rutsche hinab

Na, der arme Kerl muss reichlich geschwitzt haben: Pünktlich zur Siegerehrung des Weihnachtsrutschens im Negenbornbad in Schöningen klopfte es an eine der Glastüren des Bades. Der Weihnachtsmann stand da mit Rauschebart in seinem dicken roten Mantel mit Kapuze, den Sack voller kleiner Gaben auf dem...