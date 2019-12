Partner aus Oschersleben in Schöningen zu Gast

Gäste aus der Verwaltung der Schöninger Partnerstadt Oschersleben (Bode) waren kürzlich zum fachlichen Austausch in Schöningen zu Gast – eine Tradition seit 1990. Schöningens Bürgermeister Henry Bäsecke begrüßte laut einer Mitteilung seinen Amtskollegen Benjamin Kanngießer und die Fachbereichsleiter Gerd Ludwig (Ordnung und Sicherheit), Steffen Czerwienski (Bauen und Umwelt), Katrin Hoffmann (Finanzen), Christiane Klare (Zentrale Dienste / Soziales) sowie Annett Jäger aus dem Büro des Bürgermeisters.

Digitalisierung, Beteiligung an Förderprogrammen oder Breitbandausbau waren nur einige der Themen, über die die beiden Verwaltungen sich austauschten. Bürgermeister Bäsecke gab darüber hinaus einen Einblick in die aktuellen Projekte der Stadt, wie die Oberflächensanierung des Marktes oder die für 2020 angedachte Erarbeitung eines städtischen Sportentwicklungskonzeptes.

Bäsecke führte zusammen mit dem Geschäftsbereichsleiter Karsten Bock, den Fachbereichsleitern Thomas Hoffmann (Bauwesen), Kirsten Schäfer (Finanzen), Anita Mische (Verwaltungssteuerung und Service), Claudia Backhauß (Bürgerdienste) sowie Melanie Radecke aus der Stabsstelle zum ersten Programmpunkt. Mit Schwimmmeister Bernd Maushake nahmen die Besucher das Badezentrum Negenborn in Augenschein. Hier standen die technische Infrastruktur und der Betrieb im Fokus.

Danach ging es in die Feuerwache in der Wilhelmstraße, die vor einigen Jahren in eine bestehende Gebäudehülle integriert worden war. Nach einem kurzen Abstecher zur lebensgroßen Replik des Waldelefanten am Elmhaus führte die letzte Station zum Golf- und Landclub St. Lorenz.