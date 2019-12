Grandioses Finale beim Adventskalender in Wendhausen

Grandioses Finale beim lebendigen Adventskalender in Wendhausen: mehr als 200 Gäste kamen am 23. Dezember ans Müllerhaus-Café und stimmten sich gemeinsam auf den Heiligen Abend ein. In heiter-besinnlicher Stimmung sang der wohl größte Chor, der je in Wendhausen aufgetreten ist, Weihnachtslieder....