In der Virchowstraße war ein ausgelöster Brandmelder gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte kein Piepen feststellen.

Feuerwehr findet leblose Person in der Glockenbergstraße

Weil sich Nachbarn Sorgen um einen Mitbewohner machten, den sie längere Zeit nicht gesehen hatten, öffnete die Feuerwehr am Samstag um 17.22 Uhr in der Glockenbergstraße eine Wohnungstür. Nachdem sich die Retter Zugang verschafft hatten, entdeckten sie den Mann leblos. Es liege kein Hinweis auf Fremdeinwirkung vor, sagte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage.

Auch im Max-Planck-Weg war am Samstag um 14.23 Uhr eine hilflose Person hinter verschlossener Tür gemeldet worden. Auch hier öffneten die Einsatzkräfte die Tür und übergaben die Person an den Rettungsdienst, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Helmstedt.

Zudem hielten zwei weitere Einsätze die Feuerwehr in Atem: Am Sonntag um 0.41 Uhr wurde sie zu einem Kleinbrand in die Gerbergasse gerufen. Es brannte ein 1000-Liter-Müllbehälter, ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor.

Kurz darauf, um 2.12 Uhr, meldeten Anrufer einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus im Virchowweg. „Vor Ort konnte kein Piepen festgestellt werden, der Bereich wurde auch mittels Drehleiter erkundet, aber auch hier wurde nichts gefunden“, heißt es dazu im Bericht der Feuerwehr.