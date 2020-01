Hilfe für Unternehmen in Schöningen und dem Südkreis

Gemeinsam mehr erreichen. Unter diesem Leitgedanken steht das Projekt „Betriebsnachbarschaften“, mit dem das Helmstedter Regionalmanagement (HRM) Handwerksbetrieben und anderen kleineren Unternehmen in Schöningen und dem Südkreis in den nächsten zwei Jahren Unterstützung bieten will. Träger ist die Allianz für die Region. „Im Grunde geht es darum, dass man Unternehmen in einem regional eng begrenzten Raum zu einer Nachbarschaft...