Landwirte diskutieren in Rennau intensiv über ihre Zukunft

Rennau. Wer sorgt für einen Dialog zwischen der Landwirtschaft und der Gesellschaft? Eine zentrale Frage der CDU-Podiumsdiskussion am Samstag in Rennau.

Im rappelvollen Hasenwinkelhaus hatten sich viele Landwirte aus dem Kreis Helmstedt versammelt, um auf Einladung des CDU-Kreisverbandes mit geladenen Experten darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll mit der Landwirtschaft in Deutschland. Die sieht sich, das wurde in der zweistündigen Diskussion überdeutlich, konfrontiert mit einer unauflösbaren Konstellation aus gesellschaftlicher Pauschalkritik einerseits und wachsenden Ansprüchen bei hohem Kostendruck andererseits. Soll sie möglichst billige Lebensmittel produzieren oder möglichst gesunde, soll sie hohe Erträge garantieren, aber auf Pflanzenschutzmittel verzichten? Soll die Landwirtschaft der Zukunft immer mehr dem Umwelt- und Naturschutz dienen? Wenn ja, wer bezahlt das dann?

Die Anforderungen sind höchst komplex und stehen nicht selten in einem Widerspruch zueinander. Die Widersprüche aufzulösen, eine tragfähige Vision zu entwickeln, das kann nur im Dialog mit den Verbrauchern und der Gesamtgesellschaft gelingen, moderiert und forciert von der Politik. Das ist ein Ergebnis von Rennau. Die Landwirtschaft verlangt nach Planungssicherheit, sich fortlaufend ändernde Leitbilder und einander überholende bürokratische Vorgaben reiben sie auf – ein zweites Ergebnis. Die Landwirte müssen ihre Situation und die Bedeutung ihres Tun sehr viel offensiver und nachhaltiger im Gespräch mit Bürgern und Politikern erläutern, damit Verständnis entsteht und Vertrauen zurückgewonnen wird. Und der Bauernverband als Interessenvertretung muss aufhören, bei der Reaktion auf Erfordernisse der Zeit auf der Bremse zu stehen - ein drittes und sehr klares, auch selbstkritisches Ergebnis der Diskussion von Rennau. Schließlich noch das vierte Ergebnis: Die Landwirte wünschen sich einen Dialog auf der Basis gesicherter Fakten und wissenschaftlicher Erkenntnisse. Nur so lasse sich die mit vielen Emotionen und Klischees behaftete Debatte versachlichen.

Überwiegend emotional sei zum Beispiel der Umgang mit dem Dauerbrenner-Thema Glyphosat, kritisierten mehrere Landwirte. Das umstrittene, aber am weitesten verbreitete Unkrautvernichtungsmittel (Herbizid) der Welt müsse so lange erlaubt bleiben, bis es wissenschaftlich eindeutige Gründe für ein Verbot gebe, lautet ihre Forderung. Einen schnellen Ersatz für Glyphosat habe sein Unternehmen keineswegs in der Schublade, berichtete Podiumsteilnehmer Carsten Fricke, Pflanzenschutz-Berater in Diensten des Herstellers Bayer CropScience.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Landwirt Kees de Vries griff die jüngsten Massendemonstrationen von Bauern in Berlin gegen wachsende Umweltauflagen auf, organisiert von der deutschlandweiten Bewegung „Land schafft Verbindung“. Was mit den Protesten erreicht werden solle, sei unklar geblieben, so de Vries. Er habe klare Forderungen vermisst.

Landwirt Lutz Philipp Decker aus Bierbergen sagte auf dem von der CDU-Kreisvorsitzenden Elisabeth Heister-Neumann moderierten Podium, dass es für die Landwirtschaft in Deutschland an der Zeit sei, von der gängigen Ertragsstrategie „Geringe Kosten bei voller Prämienhöhe“ abzurücken. „Wir können liefern, was die Gesellschaft von uns erwartet“, betonte der 41-Jährige. Das Augenmerk müsse auf eine „gesunde Produktion“ gelegt werden, was mit konventionell betriebener Landwirtschaft durchaus möglich sei. „Wenn die Landwirtschaft allerdings immer stärker als synthetisch wahrgenommen werde, dann ebne das synthetisch hergestellten Lebensmitteln vollends den Weg. „Landwirte müssen natürliche Produkte propagieren“, riet Decker, der als „Landwirt des Jahres“ mit dem Ceres-Award 2019 ausgezeichnet worden ist.

Initiatorin der „ersten Veranstaltung dieser Art im Kreis Helmstedt“, wie sie einleitend sagte, war die CDU-Kreistagspolitikerin Britta Michel aus Rennau. Ihr Credo: „Wir müssen endlich anfangen, miteinander zu reden.“