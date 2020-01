Gemeinde Lehre will günstige Wohnungen fördern

Laut Pressemitteilung der Gemeinde soll ein Grundstück in der Ortschaft Lehre jetzt genau zu diesem Zweck verkauft werden.

„Das Grundstück ist bereits erschlossen, liegt an den Straßen Selkebachstraße und Auf der Günne und ist etwa 2500 Quadratmeter groß. Aktuell befindet sich hier ein Spielplatz, den die Gemeinde auf den verbleibenden 500 Quadratmetern neu aufbauen möchte“, teilt die Verwaltung mit. Die Vergabe des Grundstücks erfolge unter der Prämisse, dass bezahlbarer, barrierefreier Geschosswohnungsbau errichtet wird. „So sind mindestens 50 Prozent der geschaffenen Wohnungen als barrierefreie, mietpreisgebundene Mietwohnungen anzubieten. Interessierte Bauherren oder Investoren können sich bis Montag, 9. März 2020, bewerben“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Lehre unter www.lehre.de im Bereich Bürgerservice unter der Rubrik „Grundstücke und Immobilien“.

Fragen werden auch im Rathaus unter (05308) 69948 oder per E-Mail an e.guhl@gemeinde-lehre.de beantwortet. Kaufangebote sollten in einem verschlossenen Umschlag an die Gemeinde Lehre gesendet werden.