Die coolste Fete in Helmstedt: Pool-Party im Juliusbad

Wenn im Helmstedter Juliusbad ein Water-Splash-Contest ausgeschrieben wird, dann ahnen allenfalls Eingeweihte, was eigentlich damit gemeint ist: Ein Arschbomben-Wettbewerb. Er findet statt am Sonnabend, 1. Februar. Eingebettet ist der Jux in eine Riesengaudi namens Pool-Party. Von 18 bis 21 Uhr ist...