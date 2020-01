Kinder gehen bei Königslutter auf Winter-Exkursion in den Wald

Der ungewöhnlich milde Winter könnte auch die Tier- und Pflanzenwelt irritieren. So ähnlich drückte sich am Samstagnachmittag Stefanie Bucher-Pekun im Wald am Findlingsgarten Königslutter aus. Dort war die Waldpädagogin aus Braunschweig mit zehn Kindern sowie Eltern und Großeltern auf der Sache...