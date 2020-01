Dieb bestiehlt 82-Jährige in Helmstedter Supermarkt

Helmstedt. In einem Supermarkt in Helmstedt wurde am Montag eine 82-Jährige bestohlen. Ein Dieb hinterließ ihre leergeräumte Geldbörse am Backwarenstand.

Eine 82 Jahre alte Seniorin wurde am Montag, 15.30 Uhr, in einem Helmstedter Supermarkt Opfer eines Taschendiebstahls. Die Rentnerin war laut Mitteilung der Polizei nur kurz für 15 Minuten in dem Geschäft an der Neumärker Straße, als sie an der Kasse bemerkte, dass ihr Portemonnaie fehlt. Wenig später fand eine Angestellte des Marktes die Geldbörse der 82-Jährigen auf dem Fußboden an den Backwaren wieder. Allerdings fehlte das Bargeld in Höhe von 40 Euro. Den Ermittlungen nach hatte die Rentnerin während des Einkaufs das Portemonnaie in der Seitentasche ihrer Handtasche. Da diese nur mit einer schmalen Schnalle verschlossen wurde, hatte der Dieb vermutlich keine große Mühe, in die Tasche hineinzuschauen und zuzugreifen. Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Gerade beim Einkaufen nutzten Diebe die Unaufmerksamkeit ihrer Opfer für ihre Zwecke aus, wie Polizei-Sprecher Sven-Marco Claus betont. Kunden seien in Geschäften häufig nur auf die Waren fokussiert. Daher sei es vorteilhaft, die Geldbörse stets in einer Innentasche einer Jacke mitzuführen. red