Ortsrat Königslutter begrüßt das „behutsame Wachstum“

Auf dem Gelände des künftigen Baugebietes „Schreiberberg" in Königslutter tut sich was. Schweres Gerät entfernt Reste der ehemaligen Gartenkolonie.

Königslutter. An der Straße „Am Driebenberg“ tut sich was. Baugerät räumt die ehemalige Kleingartenanlage, auf der das Baugebiet „Schreiberkamp“ entstehen soll.

Etwa 2,3 Hektar soll das Baugebiet „Schreiberkamp“ groß sein. Mit diesem Thema befasste sich auch der Ortsrat Kernstadt Königslutter in seiner jüngsten Sitzung.

Eine Entscheidung hatte der Ortsrat nicht zu fällen. Das Gremium nahm sein Recht auf Mitwirkung wahr und winkte den Bebauungsplan ohne weitere Einwände durch. Über die Sitzung sprach unsere Zeitung mit Ortsbürgermeister Kurt Bötel.

Der ehrenamtliche erste Mann der Kernstadt sah gar keinen Grund für eine Diskussion. „Besonders den Bau der neuen Kindertagesstätte begrüßen wir“, sagte Bötel. Da bestehe Bedarf, schob er nach und verwies darauf, dass die Domstadt immerhin Kitaplätze ausgelagert habe. Auch das behutsame Wachstum im neuen Baugebiet habe der Ortsrat begrüßt.

Ohne die nötige Beteiligung des Ortsrates am Bebauungsplan-Verfahren „Schreiberkamp“ hätte die Sitzung nach Bötels Worten nicht stattfinden müssen. Dennoch gab es weitere Themen im Ortsrat. Das Osterfeuer war eines davon. Das findet am 12. April auf dem Osterfeuerplatz hinter der Reithalle am „Promilleweg“, wie Kurt Bötel den Wirtschaftsweg nennt, statt. Wie in den vergangenen Jahren kümmert sich der SV Victoria Königslutter um die Getränke. Die Schützengilde sorgt für Speisen. Erlöse gehen nach Abzug der Kosten jeweils in die Jugendabteilungen der Vereine.

Der Spielmannszug Königslutter wird die Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr mit einem Fackelzug zum Festplatz begleiten, wo die Kinder das Feuer gegen 19 Uhr entfachen sollen. Auch die kleinen Feuerwehrleute dürfen auf eine Finanzspritze nach dem Feuer hoffen. Dafür steht an den beiden Annahmetagen für Brennholz eine Spendendose bereit. Deren Inhalt soll je zur Hälfte an den Spielmannszug und an die Feuerwehr gehen. Angenommen wird übrigens am Gründonnerstag von 12 bis 18 Uhr sowie am Karsamstag von 8 bis 12 Uhr. „Die Abgabe wird überwacht“, kündigt Bötel an. Das Holz solle maximal etwa 10 Zentimeter im Durchmesser sein. Wurzel- und Bauholz seien nicht erlaubt.

Das Osterfeuer dürfte noch nicht ganz vergessen sein, da kündigt sich schon die Maifeier des Ortsrates an. Sie findet am 30. April ab 18 Uhr auf dem Marktplatz statt. Der genaue Ablauf stehe zwar noch nicht ganz fest, aber: Geplant sei sowohl Livemusik als auch ein DJ.

Klar ist schon jetzt: Der Maibaum wird auch in diesem Jahr schon in den Tagen vor der Maifeier aufgestellt. „Das machen wir aus Sicherheitsgründen. Wenn dabei was passiert, bringt es auch nichts, dass man versichert ist“, so Kurt Bötel.