Neues vom Baugebiet in Lelm

Es tut sich was in Lelm. In der jüngsten Sitzung des Ortsrates Ende Januar berichtete Ortsbürgermeisterin Ilona Maushake dem Gremium über den aktuellen Stand zum Baugebiet. Demnach befindet sich der Investor inzwischen in Verhandlungen mit den Eigentümern der Flächen. Es geht um etwa 1,8 Hektar,...