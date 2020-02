Schilder sollen in Königslutter Unrat verhindern

Das nennt sich wohl Pragmatismus. Mit einem einfachen Hinweisschild hat ein Bürger am Durchgang Neue Straße/Wallstraße illegale Müllentsorgung unterbunden. So etwa verkündete es Ortsbürgermeister Kurt Bötel in der jüngsten Sitzung des Ortsrates Kernstadt Königslutter. Unter dem Tagesordnungspunkt „Berichte des Ortsbürgermeisters“ hatte der ehrenamtliche erste Mann in der Stadt noch etliche Botschaften parat, etwa diese: Per 1. Januar...