Sturm: Lage im Kreis Helmstedt bis zum Abend ruhig

Als ruhig beschrieben die beiden Sprecher der Kreisfeuerwehr Helmstedt die Wetter- und Einsatzlage im Laufe des Sonntags. Die Warnungen vor den Auswirkungen des Sturms Sabine bewahrheiteten sich für den Landkreis zumindest bis zum Abend nicht. „Keine großen Veränderungen zu unserem Telefonat am Nachmittag“, schrieb Andreas Meißner, Feuerwehrsprecher Nord, nachdem er seinen Dienst in der Einsatzleitstelle angetreten hatte.

Da waren zwischenzeitlich Meldungen eingegangen, dass die Bahn ihren Zugverkehr einstellen würde. Auch Schulen sollten am Montag geschlossen bleiben, beispielsweise in den Landkreisen Göttingen und Goslar. Bis 20 Uhr war der Landkreis Helmstedt nicht in den offiziellen Auflistungen dabei.

Am Sonntagnachmittag gab es für Aygün Erarslan, Kreis-Feuerwehrwehr-Sprecher für den Süd-Bereich, noch keine Veranlassung für besondere Vorbereitungsmaßnahmen. „Wir können uns ja auch nur auf die Ansagen vom Wetterdienst stützen. Erstmal sind mir keine Einsätze bekannt. Aber nichtsdestotrotz sollten die Menschen vorsichtig sein“, mahnte er.

Spezielle Vorkehrungen seien bei den Wehren nicht getroffen worden, sobald die Melder angehen, seien alle einsatzbereit, machte er deutlich.

Auch Andreas Meißner waren keine gesonderten Maßnahmen innerhalb der Wehren bekannt. „Wir haben jetzt keine Sitzbereitschaft oder so. Ich weiß nur, dass sich die Helmstedter organisatorisch etwas vorbereitet und Unterlagen fertig gemacht haben“, sagte er. Am Nachmittag sollten sich die Gemeindebrandmeister zu einer Besprechung treffen. Doch trotz der zunächst ruhigen Lage mahnte auch Meißner zum Eigenschutz.