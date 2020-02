Musikverein Groß Steinum wirbt um neue Mitglieder

Als Höhepunkte habe er das Frühlingskonzert im Avalon-Hotelpark Königshof in Königslutter genannt, das Weihnachtskonzert in Groß Steinum sowie in Lelm, heißt es in der Mitteilung. Alle Veranstaltungen seien sehr gut besucht gewesen. So hätten beispielsweise dem Frühlingskonzert 350 Besucher beigewohnt.

Verein bittet um Unterstützung

Um auch die Veranstaltungen im Jahr 2020 organisieren zu können, bitte er Mitglieder und Freunde des Vereins um Unterstützung. Dies könnten Kuchenspenden sein, Hilfe beim Wurstsammeln sowie Servicekräfte für den Böhmischen Sonntag in Grasleben.

Auch der musikalische Leiter Claus Dieter Bruns berichtete und habe dazu aufgerufen, neue Mitglieder zu werben. Aktive sowie auch fördernde Neumitglieder seien jederzeit willkommen. Über die Arbeit des Vereines könne sich jederzeit beim Vorstand oder bei den Veranstaltungen informiert werden. Ebenso habe er empfohlen, sich bereits im Vorfeld Eintrittskarten für die Veranstaltungen zu organisieren.

Das Konzert Böhmischer Sonntag am 29. März sei bereits ausverkauft. Für das Jubiläumsfest vom 18. bis 20. September würden lediglich an den Abenden zum Spanferkelessen und zum Oktoberfest Karten benötigt. Zu allen anderen Veranstaltungen zum 60. Jubiläumsfest des Vereins gebe es freien Eintritt (Kaffeenachmittag mit Blasmusik sowie Bezirksmusiktag des Musikverbandes Braunschweiger Land am

20. September). Der Vorverkauf beginne am 1. April. Tickets seien unter anderem über die Vorverkaufsstellen der Konzertkassen der Braunschweiger Zeitung erhältlich, (0531) 16606.

Beruhigt ins Jubiläumsjahr

Der Kassenwart Henning Fischer berichtete von Einnahmen und Ausgaben. Er sei hochzufrieden mit der Kassenentwicklung. So könne der Verein beruhigt in das Jubiläumsjahr 2020 starten, zu dem auch ein dreitägiges Zeltfest organisiert werde. Erste Verträge seien bereits unter Dach und Fach.

Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Ulrich erläuterte die Mitgliederbewegung: Außer einigen berufsbedingten Austritten seien auch neue Mitglieder aufgenommen worden. Somit sei der Mitgliederbestand im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben.

Zudem nutzte der Verein die Gelegenheit, einige Mitglieder während der Jahressitzung für vieljährige Vereinstreue zu ehren: Heinrich Buchheister und Henning Krenge sind seit 50 Jahren dabei.

Dies gilt auch für den musikalischen Leiter Claus Dieter Bruns. Weiterhin bekamen die beiden Mitglieder Bruns und Krenge den Ehrenbrief und die Ehrennadel des Bundesmusikverbandes für 50-jährige aktive Mitgliedschaft.

Die Ehrung von weiteren zehn Mitgliedern soll bei einer kleinen Feierstunde zum Jubiläumsfest im September nachgeholt werden, teilt der Verein abschließend mit.