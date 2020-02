LKW fährt auf A2 bei Helmstedt auf anderen Laster auf

Ein mit Ziegeln beladener LKW ist am Sonntag gegen 13.05 Uhr auf der A2 in Höhe der Raststätte Lappwald in Fahrtrichtung Hannover auf das Heck eines anderen LKW aufgefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt in seinem Führerhaus eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt. Der Rüstzug Helmstedt sowie die Ortsfeuerwehr Barmke rückten an, um den Mann zu befreien. Während der Rettungsmaßnahmen musste zum Landen des Rettungshubschraubers Christoph 36 aus Magdeburg und aufgrund der Verschmutzung der Straße die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

