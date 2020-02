Impfquote bei Helmstedts Erstklässlern über Landesdurchschnitt

Die Bundesregierung hat es so beschlossen: Am 1. März tritt das Masernschutzgesetz in Kraft. Damit wird die Masernimpfung für Kinder, die in die Kita oder Schule gehen, verpflichtend. Die Impfpflicht gilt auch für Tageseltern, Kita-Personal, Lehrkräfte und Beschäftigte im Medizinbereich. Davon ausgenommen sind Kinder unter einem Jahr, Personen, die die Impfung nicht vertragen und alle, die vor am Jahr 1970 geboren worden sind, weil...